Il capitano Marco Romano nuovo comandante della Guardia di Finanza di Massa Carrara

MASSA CARRARA – Avvicendamento al comando del gruppo di Massa Carrara della Guardia di Finanza.

Alla guida del Corpo locale arriva il capitano Marco Romano, proveniente dal Nucleo operativo metropolitano di Genova che prende il posto del maggiore Aurelio Bordo che assumerà un altro incarico alla sede di Genova.

L’ufficiale, di 52 anni, sposato con due figlie, si è arruolato nel Corpo nel 1992. Dopo aver prestato servizio al Nucleo regionale di polizia tributaria di Palermo, ha frequentato il decimo corso ruolo speciale, all’Accademia della Guardia di Finanza. Ha frequentato i corsi di primo e secondo livello di analisi criminale alla scuola di perfezionamento delle forze di polizia, un master in studi economici avanzati ed ha conseguito una laurea magistrale in economia aziendale. Nel corso della carriera ha prestato servizio in soli incarichi operativi a Palermo, a Pisa ed per ultimo a Genova dove ha comandato il Nucleo operativo metropolitano.