Incidente in AutoCisa: un morto e un ferito gravissimo

VILLAFRANCA IN LUNIGIANA – Incidente mortale sull’AutoCisa, all’altezza di Villafranca in Lunigiana, in provincia di Massa Carrara, poco dopo le 14.

Un altro dramma su una delle autostrade più colpite da incidenti stradali gravi del territorio. Per cause ancora da capire due auto si sono scontrate. Due le persone coinvolte di cui una è deceduta.

Per l’intervento di soccorso sono stati attivati diversi mezzi e anche l’elisoccorso Pegaso. I sanitari, arrivati sul posto, hanno constatato il decesso di una delle due persone coinvolte, l’altro sarebbe molto grave e comunque in prognosi riservata.

Disagi per la circolazione sull’autostrada per i rilievi e per i soccorsi.