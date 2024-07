La Dengue colpisce anche sulla costa: un caso a Carrara

Getting your Trinity Audio player ready...

CARRARA – Il virus Dengue colpisce anche sulla costa.

Un altro caso è stato riscontrato al rientro di un viaggio in un’area tropicale in un residente della zona dei campi sportivi di via della Covetta.

Come da protocollo per la tutela della salute pubblica e per estrema precauzione, è stata emessa una apposita ordinanza per poter effettuare gli interventi necessari a ridurre la presenza di zanzare nella zona interessata. L’intervento, che prevede la disinfestazione dell’area interessata con insetticidi, si terrà dalle 23,59 di venerdì 19 luglio alle 3 di sabato 20 luglio.

È necessaria la collaborazione dei residenti della zona interessata dall’intervento per rendere accessibili al personale incaricato, dotato di documento di riconoscimento, le pertinenze esterne (giardini, orti, cortili, piazzali, giardini, terrazze eccetera), per effettuare le operazioni programmate.

Si invita a lasciare aperti i cancelli di accesso alle proprietà private; si raccomanda di non sostare in prossimità degli operatori che effettuano il trattamento di disinfestazione; di tenere chiuse le porte e le finestre, di tenere spenti gli impianti di ricambio d’aria, di non esporre i panni all’esterno; di allontanare gli animali di proprietà presenti nelle aree dell’intervento (tartarughe, vasche pesci, cani, gatti, volatili ecc.) e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (es. ciotole per l’acqua); di allontanare/proteggere i giochi dei bambini; di avvertire il personale in caso di aree adibite ad orti, e indicare la presenza di vasche con pesci e/o tartarughe.

La febbre dengue è una malattia tipica delle aree tropicali trasmessa dalla zanzara tigre, con un fastidioso sviluppo sintomatologico.

Considerato che gli insetticidi potrebbero ricadere sui prodotti ortofrutticoli, si raccomanda prima del trattamento, di raccogliere la verdura e la frutta degli orti o proteggere le piante con teli di plastica. Si raccomanda anche di rispettare un intervallo di 15 giorni prima di consumare frutta e verdura che siano state eventualmente irrorate con prodotti insetticidi, avendo cura di lavarle abbondantemente, sbucciando la frutta prima dell’uso.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti numeri telefonici: 0585.641575 (Settore 7 – Ambiente e marmo) oppure 0585.70000 (Comando della polizia locale).