Muore nello schianto contro il muro in sella allo scooter

MONTIGNOSO – Muore contro il muro in sella allo scooter a 50 metri da casa.

L’incidente, dalla dinamica tutta da chiarire, è avvenuto in via Romana Est a Montignoso, in provincia di Massa Carrara, intorno alle 15.10 del 25 dicembre in località Renella.

L”incidente è costato la vita al 44enne Emilio Baria. Per lui non c’è stato niente da fare: è morto sul colpo, come hanno potuto constatare i sanitari arrivati a bordo dell’auto medica nord. Attivato anche l’elisoccorso Pegaso di cui, purtroppo, non c’è stato bisogno.