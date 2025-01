Nave spinta dal vento e dalle onde si schianta e fa crollare in parte il pontile di Marina di Massa

Getting your Trinity Audio player ready...

MASSA – Il forte vento ha fatto rischiare la tragedia nel mare davanti a Marina di Massa. Ha infatti causato l’arenamento di una nave contro il pontile, anche per la mareggiata in corso. La nave si chiama Guang Rong ed è una nave Hopper Dredger (che carica anche in coperta) costruita nel 2001 che naviga attualmente sotto la bandiera cipriota. Le autorità competenti e le squadre di emergenza hanno iniziato gli interventi per monitorare la situazione e garantire la sicurezza dell’area in attesa del rimorchiatore. Una parte del pontile è già crollata e la zona intorno al pontile è stata delimitata. Il sindaco di Marina di Massa Francesco Persiani invita a rispettare le barriere di sicurezza e a non avvicinarvi al pontile.

Sul posto polizia, vigili del fuoco, prefetto, sindaco, capitaneria di porto e 118. La Croce Rossa Italiana ha installato nell’area una torre faro per facilitare le operazioni di soccorso e distribuito all’equipaggio abiti asciutti e generi di conforto. Fortunatamente non ci sono feriti.

“Sono vicina alla comunità di Marina di Massa colpita al cuore in uno dei suoi simboli più iconici, quello del pontile. Tanti di noi hanno passeggiato su quel molo almeno una volta, guardando lo splendido panorama che dalle Apuane si tuffa verso il mare. Sono fiduciosa che, una volta messa in sicurezza l’area, il pontile tornerà come sempre uno dei nostri luoghi del cuore con tutto il suo bagaglio di ricordi e di emozioni che ha accompagnato generazioni di residenti e turisti”. Lo dichiara l’europarlamentare toscana della Lega Susanna Ceccardi .