Rissa davanti a un locale di Pontremoli, Daspo Willy per un 24enne

PONTREMOLI – Rissa a bottigliate nel centro di Pontremoli, in provincia di Massa Carrara, per un 24enne scatta il ‘Daspo Willy’.

Il Questore di Massa Carrara, Santi Allegra, su proposta del comando della stazione dei carabinieri di Pontremoli e dopo un’attenta istruttoria della divisione anticrimine, ha emesso il provvedimento per la durata di 18 mesi.

In particolare, l’uomo, già conosciuto per reati contro la persona, nonché contestazioni amministrative per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale, qualche giorno fa si è responsabile di rissa aggravata avvenuta nelle immediate vicinanze di un localedella zona della “movida” di Pontremoli, ed è stato denunciato dai militari del locale comando stazione dei carabinieri anche per lesioni personali, poichè una delle parti coinvolte, coinvolta dal lancio di una bottiglia in vetro, ha subito lesioni giudicate guaribili in 15 giorni.

Il Questore, titolare delle attribuzioni in materia di misure di prevenzione, considerata la pericolosità sociale dell’uomo e ritenendo il suo comportamento effettivamente e potenzialmente pericoloso per la sicurezza urbana, ha emesso a suo carico il provvedimento del Daspo Willy, che gli impedirà l’accesso e lo stazionamento, per 18 mesi, in pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento nella zona della movida di Pontremoli per impedirgli di reiterare pericolosi ed analoghi comportamenti.