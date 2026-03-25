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Sisma a Fosdinovo: terremoto di magnitudo 4.0 avvertito in gran parte della regione

L'Ingv ufficializza le coordinate esatte dell'epicentro nel Massese: la macchina dei soccorsi e la protezione civile monitorano costantemente l'area colpita

Cronaca
REDAZIONE
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FOSDINOVO – Un risveglio segnato dalla paura per molti cittadini toscani. Nella mattinata di oggi (25 marzo), un evento sismico di moderata entità ha interessato la provincia di Massa-Carrara, venendo percepito distintamente in numerose zone del territorio regionale.

Secondo le rilevazioni ufficiali effettuate dalla Sala sismica dell’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) con sede a Roma, la scossa si è sprigionata esattamente alle 8,13 (ora italiana). Il terremoto ha fatto registrare una magnitudo locale (Ml) pari a 4.0.

L’area epicentrale è stata individuata a 3 chilometri a nord-est del comune di Fosdinovo, nel Massese. I sismografi hanno calcolato le coordinate geografiche dell’evento a 44.1507 di latitudine e 10.0467 di longitudine. Per quanto riguarda l’ipocentro, la rottura della faglia si è verificata a una profondità stimata di 11 chilometri sotto la superficie terrestre.

Subito dopo il propagarsi dell’onda sismica, che ha allarmato diverse aree della Toscana, si è attivata la macchina della sicurezza territoriale. Il sistema regionale della protezione civile ha immediatamente avviato tutte le verifiche del caso per monitorare la situazione.

L’Ingv precisa infine che i parametri diffusi, relativi alle coordinate ipocentrali e alla potenza della magnitudo, costituiscono la migliore stima elaborata con i dati attualmente a disposizione. Queste valutazioni tecniche potrebbero eventualmente subire delle variazioni qualora si rendessero disponibili nuove analisi o ulteriori dati strumentali.

© Riproduzione riservata

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