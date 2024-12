Getting your Trinity Audio player ready...

AULLA – Trovato morto in un edificio ad Aulla: indagini per omicidio

Trovato morto in un edificio ad Aulla, provincia di Massa Carrara sabato 14 dicembre.

Si indaga per omicidio.

Il cadavere scoperto in un immobile abbandonato nell’abitato di Aulla, in via del Popolo.

L’uomo sarebbe persona senza fissa dimora presenterebbe lesioni mortali, varie contusioni. Sarebbe un cittadino straniero marocchino cinquantenne.

L’edificio abbandonato verrebbe occupato da persone senza fissa dimora.

Sul posto carabinieri e medico legale.

Sarebbe stato un altro occupante ad avvisare le autorità. Lo stabile è stato isolato per i rilievi e le verifiche di polizia scientifica.