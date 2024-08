Musica, mercatini e spettacoli alla Notte Blu di Marina di Carrara

Getting your Trinity Audio player ready...

CARRARA – Musica, mercatini e spettacoli itineranti: a Marina di Carrara torna la Notte Blu, in programma giovedì (8 agosto) dalle 18. Fino a tardi le strade e le piazze del litorale carrarese accoglieranno l’ormai tradizionale appuntamento organizzato dal Comune di Carrara con la collaborazione dei commercianti.

Da piazza Menconi fino a via Rinchiosa ci sarà spazio per tantissimi eventi, tra musica, performance, attrazioni itineranti, mercatini, attività per bambini e negozi aperti che offriranno a residenti e turisti una manifestazione all’insegna del divertimento.

“La Notte Blu è ogni estate un evento molto atteso non solo da Marina, ma da tutta la città – sottolinea l’assessore al turismo Lara Benfatto – Come tradizione mi aspetto tantissime persone pronte ad animare strade e piazze del nostro litorale e a divertirsi con il ricco programma che è stato preparato. Musica dal vivo, spettacoli, attrazioni itineranti, bancarelle e tanto altro ancora: giovedì sera ci sarà tanto da fare e tanto da vedere e sono certa che tutto questo potrà essere apprezzato da un pubblico di ogni età. Grazie dunque fin da ora a tutti coloro che hanno lavorato e ci hanno aiutato a organizzare questa Notte Blu, a cominciare dagli uffici comunali e dalla polizia municipale fino a tutti i commercianti, la pro loco e tutti coloro che daranno il proprio contributo”.

Tanti gli appuntamenti da non perdere giovedì sera. In piazza Menconi dalle 21,15 il Chiara Galeotti Quartet proporrà un suggestivo omaggio a Mina. Performer versatile, Chiara Galeotti si è tolta numerose soddisfazioni anche fuori dall’Italia e con questo spettacolo andrà a ripercorrere i più grandi successi di Mina, con alcune incursioni nel repertorio di De André, Battisti e Califano. Accanto a lei, una selezione di musicisti di esperienza, tra cui Jonhatan Tenerini, Nicola Bertonelli, Matteo Moscardini e Lorenzo Bertelloni, storico tastierista di Francesco Gabbani. Sempre in piazza Menconi, a partire dalle 23 dj set con dj Nucleo.

Partirà alle 21 invece lo spettacolo itinerante Tao Love Bus, mentre in via Fiorillo alle 21,30 spazio al jazz non convenzionale con Riccardo Arrighini piano e Lella Violi voce. Mercatini diffusi saranno in via Venezia, via Garibaldi, via Fiorillo e viale XX Settembre. E ancora: 2 aree giochi per bambini dalle 18 in viale XX Settembre e in via Capitan Fiorillo e poi giocolieri e trampolieri luminosi della compagnia Deformamentis e la musica delle street band Caffeina quartet swing e Bohemien Dixieland. Nausicaa infine avrà un proprio punto informazioni per sensibilizzare contro la scorretta pratica dell’abbandono dei rifiuti in mare.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza della Notte Blu, nei tratti stradali interessati dalla manifestazione dalle 15 di giovedì (8 agosto) alle 3 di venerdì (9 agosto) sarà istituito un divieto di transito e sosta ambo i lati con rimozione per tutti i veicoli in ruga Maggiani, tratto compreso tra piazza Menconi e via Fiorillo; via Sauro, tratto compreso tra via Genova e via Fiorillo; via Garibaldi, tratto compreso tra via Rinchiosa e piazza Menconi (prolungamento via Fleming); piazza Nazioni Unite; piazza Menconi (prolungamento via Fleming), tratto compreso tra via G. Garibaldi e Vicolo San Giuseppe; via Venezia, tratto compreso tra via Rinchiosa e piazza Nazioni Unite; via Ingolstadt; piazza Ingolstadt; via Rinchiosa, tratto compreso tra via Cavallotti e viale Colombo; via Fiorillo, tratto compreso tra la rotatoria posta all’intersezione con via Muttini e via Garibaldi e tratto compreso tra la rotatoria posta all’intersezione con via Muttini e via Sauro; via Volpi, tratto compreso da via Genova e ruga Maggiani; via Genova, tratto compreso tra via Volpi e via Rinchiosa; via Maggiani tratto compreso tra via Lunense e via Rinchiosa.

Inoltre, è istituito un divieto di sosta ambo i lati con rimozione per tutti i veicoli in viale XX Settembre tratto compreso tra via Lunense e via Genova; piazza Menconi. Sempre giovedì (8 agosto) dalle 15 fino alle 3 di venerdì 9, è previsto il divieto di sosta ambo i lati con rimozione per tutti i veicoli in viale XX Settembre, tratto compreso tra via Lunense e via Genova, e piazza Menconi. Dalle 16 di giovedì 8 alle 3 di venerdì 9 agosto è istituito un divieto di transito per tutti i veicoli in viale XX Settembre, tratto compreso tra via Lunense e via Genova, e piazza Menconi.

Durante il periodo di chiusura al transito veicolare di viale XX Settembre – piazza Menconi i veicoli che percorreranno viale XX Settembre con direzione mare saranno deviati in via Alpini delle Alpi Apuane, mentre i veicoli provenienti da via Lunense, saranno deviati in viale XX Settembre con direzione monti.