Quanto ha vinto in totale Gabriele, il campione dell’Eredità

Getting your Trinity Audio player ready...

MULAZZO – 33 puntate e 16 ghigliottine: questo il periodo nel quale si è potuto godere ogni sera della compagnia di Gabriele Paolini, il giovane campione della Lunigiana.

Gabriele è stato sostenuto da amici, conoscenti e da una community di fan che si è creata attorno a lui durante quest’ultimo mese e che è stata fondamentale per questa esperienza, come lui stesso ha sottolineato in un post di Instagram nel quale ringrazia tutti: “Sono state 33 puntate fantastiche, durante le quali ho sentito tutto il vostro affetto e il vostro tifo. Sono state 16 ghigliottine in cui io ero seduto a quel tavolo e voi giocavate insieme a me da casa. Sono state 3 parole che mi hanno fatto vincere e che spero vi abbiano fatto esultare insieme a me. Ora pubblico questo post per dire a tutti voi che mi avete seguito e tifato da casa, che vi siete divertiti ed emozionati insieme a me, grazie!”.

Non è il primo caso nel quale si assiste ad un attaccamento affettivo del genere verso un campione del noto game show attualmente condotto da Marco Liorni, ma sicuramente è il piu grosso di questa stagione.

La somma totale che il campione ha vinto durante la sua permanenza nello show ha battuto ogni record: parliamo infatti di 300mila euro in gettoni d’oro, una somma mai raggiunta prima.

Gabriele Paolini giovedì (24 aprile) sarà ricevuto in sala consiliare del comune di Mulazzo ad Arpiola: “Un momento unico per ascoltare aneddoti, curiosità e scoprire di più sul suo percorso personale e sulla sua esperienza televisiva. Un incontro con i giovani delle scuole del territorio e rivolto a tutta la popolazione, per condividere questa occasione speciale”.