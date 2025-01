Carrara, presto i lavori di messa in sicurezza del Canal del Rio

Getting your Trinity Audio player ready...

CARRARA – Un focus sull’adeguamento del Canal del Rio e sugli interventi per il rifacimento dei marciapiedi di Carrara Est e Carrara Ovest.

Torna il 20 gennaio lniziatia di incontro e confronto del Comune con la cittadinanza a Carrara. Fuori dal Comune. A tu per tu con la sindaca.

“Il Canal Del Rio – spiega la sindaca Serena Arrighi – è il corso d’acqua sotterraneo che taglia Carrara città scorrendo sotto tutta via don Minzoni fino a corso Rosselli. I lavori per il suo adeguamento sono finanziati con fondi del Pnrr e sono funzionali alla messa in sicurezza idrogeologica di Carrara Est. Per la realizzazione del cantiere, che durerà diversi mesi, sarà necessario, di volta in volta, chiudere diverse strade e introdurre modifiche alla circolazione che ora andremo a illustrare a residenti e cittadini. I prossimi saranno però mesi importanti per tutto il centro storico visto che entreranno nel vivo anche i cantieri per il completo rifacimento dei marciapiedi di Carrara Est e Carrara Ovest con i fondi del bando delle periferie. Tutto ciò ci restituirà una città più bella, ma comporterà necessariamente dei disagi e per questo crediamo sia necessario condividere e illustrare più possibile gli interventi con la popolazione. Stiamo inoltre programmando incontri analoghi anche su altri importanti progetti che partiranno nei prossimi mesi in altre zone della città“.