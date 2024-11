Getting your Trinity Audio player ready...

CARRARA – Piano Protezione civile Carrara, ok Regione Toscana

Piano Protezione civile Carrara, arrivato il parere favorevole da parte della Regione Toscana al nuovo piano comunale. Presto il documento passerà all’esame delle commissioni consiliari per poi essere definitivamente adottato dal consiglio comunale. Lo ha annunciato la sindaca Serena Arrighi, Pd, durante l’incontro ‘5 novembre 2014. A 10 anni dall’alluvione. Per non dimenticare, per non ripetere’ organizzato da Marina Si-Cura, Legambiente e Italia Nostra.

Serena Arrighi: “Ora dobbiamo attendere solo il parere da parte della Provincia e chiarire alcuni dettagli e poi potrà cominciare l’esame da parte delle commissioni. Si tratta di una notizia importante per tutta la città perché andremo così ad aggiornare quelle che sono tutto l’insieme delle procedure operative di intervento necessarie per fronteggiare una qualsiasi calamità attesa sul territorio. In questi anni abbiamo visto bene quanto tutto ciò sia importante nel momento in cui ci sono emergenze da affrontare“.

Poi la sindaca: “Sono convinta che occasioni come questa siano molto importanti, non solo per ricordare quello che è avvenuto dieci anni fa, ma soprattutto per mettere un punto su quello che è stato fatto e quello che è ancora da fare. La stretta attualità di questi giorni ci ricorda una volta di più quanto quello del rischio idrogeologico sia un argomento rispetto al quale l’attenzione debba essere sempre massima, tanto in più in un momento come questo nel quale le conseguenze del cambiamento climatico rendono tutti i nostri territori più fragili. In questi dieci anni a Carrara molto è stato fatto, tanto dalla mia amministrazione quanto da chi ci ha preceduto, ma è innegabile che molto sia ancora da fare. Quando si parla di aspetti idrogeologici non solo molto spesso i Comuni hanno un ruolo di poco più che spettatori interessati, ma soprattutto sono davvero tanti e variegati gli enti coinvolti con il risultato che i tempi corrono il rischio di dilatarsi all’infinito”.

Poi la sindaca: “Un esempio su tutti è sicuramente quello del Carrione. Sono passati 21 anni dall’alluvione che colpì il centro storico, da allora si sono fatti studi e la Regione ha fatto lavori di messa in sicurezza, ma con tempi lunghi. E’ proprio per questo motivo che fin da quando ci siamo insediati abbiamo avuto numerosi incontri con i tecnici della Toscana per sollecitare un’accelerata negli interventi, ma anche per chiedere chiarimenti su diverse situazioni. Abbiamo per esempio più volte segnalato la necessità di un intervento più deciso per la rimozione delle sabbie che si accumulano alla foce del Carrione o abbiamo sollecitato interventi sull’alveo in centro storico. Su tutti questi aspetti serve senza dubbio un cambio di passo che speriamo sia all’orizzonte visto che quest’anno c’è stato presentato un cronoprogramma che prevede numerosi interventi.

Tra le note positive, d’altro canto, vorrei invece ricordare l’apertura del bypass sul Parmignola, che rappresenta un’importante opera per la messa in sicurezza di Battilana e di una parte importante del nostro territorio, ma anche le norme riportate nei Pabe che regolamentano in maniera seria la gestione delle acque nei nostri bacini estrattivi. Per quanto riguarda gli interventi di competenza comunale sono in corso o stanno per partire lavori per oltre 6 milioni di euro. Il più importante è la messa in sicurezza del Canal del Rio, il canale che scorre sotto tutta Carrara est, la cui condotta sarà considerevolmente allargata in modo da superare le attuali criticità, ma non da meno sono anche l’intervento in corso a Sorgnano o quello già completato lungo la strada per Campocecina”.