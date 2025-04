Nuovi orari per la ferrovia Faentina, il sindaco Triberti non ci sta: “Non essere coinvolti è una presa in giro”

Getting your Trinity Audio player ready...

MARRADI – “Siamo basiti. Non essere coinvolti nelle decisioni che riguardano il nostro territorio, peraltro già duramente colpito da disservizi e dalle conseguenze del maltempo sulla ferrovia, è una presa in giro”. Così il sindaco di Marradi Tommaso Triberti commenta i nuovi orari della tratta ferroviaria Faentina decisi da Trenitalia.

“Da una parte – spiega Triberti – c’e la notizia positiva del ritorno dei bus sostitutivi tra Marradi e Borgo San Lorenzo e della riapertura del tratto Marradi-Faenza, ma dall’altra non possiamo non notare orari decisi nelle segrete stanze, senza alcun coinvolgimento dei territori”.



“Ci rendiamo perfettamente conto della complessità di organizzare un servizio in una situazione di straordinarietà, che viene vissuta prima di tutto da cittadini e pendolari – continua il sindaco – ma proprio perché il momento è particolare non si può ragionare in termini ordinari e serve dialogo. È proprio questo che chiedevamo già durante la manifestazione per la Faentina: un minimo di dialogo con amministrazioni, comitati e realtà territoriali che eviterebbe tanti problemi e renderebbe il servizio davvero utile per chi vive nei territori”.

Il sindaco Triberti lancia un appello: “Le istituzioni locali e i comitati non possono essere trattati come semplici spettatori di scelte calate dall’alto. Non è corretto e non lo accettiamo. Il nostro territorio ha una dignità, va rispettato”.