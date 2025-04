Darsena Europa, la posizione del Pd: “Opportunità storica per rafforzare il sistema portuale e produttivo”

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Darsena Europa a Livorno, la posizione del Pd.

Simonetta Bagnoli, segretaria del Circolo Pd economia marittima, Alberto Brilli, segretario dell’Unione Comunale Pd di Livorno e Alessandro Franchi, segretario della Federazione Pd di Livorno elencano quali sono le priorità del settore.

“Serve – dicono Bagnoli, Brilli e Franchi – il completamento del microtunnel per l’allargamento del canale di accesso al porto. È urgente procedere con il collegamento dei nuovi tubi e completare l’infrastruttura per permettere l’accesso delle navi di ultima generazione, elemento imprescindibile per la competitività del porto; l’avvio del percorso per il terminal della Darsena Europa e bandi di gara. L’Autorità di Sistema Portuale ha trasmesso la documentazione a Til (Msc) per avviare la proposta e definire le modalità di concessione delle aree e delle banchine in project financing. È fondamentale procedere al più presto, sia per garantire trasparenza e partecipazione da parte di altri operatori interessati, sia per mantenere alta l’attrattività del progetto nei confronti di investitori internazionali. La procedura a evidenza pubblica rappresenta un passaggio cruciale per la realizzazione e la gestione di un’infrastruttura chiave per il futuro del porto, con ricadute significative in termini di competitività e occupazione. Invece l’utilizzo anticipato a lotti delle aree di colmata risulta poco chiaro e sicuramente con molti problemi rispetto alla futura assegnazione dell’opera al soggetto privato che realizzerá il terminal containers. I tempi ed i costi di un’assegnazione temporanea e provvisoria delle aree risultano essere in contrasto con le esigenze di svolgere al più presto la gara per la Darsena Europa. Altra cosa, semmai, la previsione di messa in operatività delle aree per lotti che potrá essere sviluppata all’interno dei progetti che i vari privati che parteciperanno alla gara potranno proporre. L’ultima cabina di regia svolta in Prefettura ha dimostrato chiaramente che una assegnazione temporanea e provvisoria di lotti, nell’attesa della gara, non può avvenire prima di molti mesi e con costi realizzativi molto alti per chi vorrà proporsi. Chiaramente servirebbe anche in tal senso un’altra procedura ad evidenza pubblica. Meglio concentrarsi dunque sulla gara principale evitando binari paralleli che allungherebbero ancora i tempi“.

“Servono poi – proseguono – l’accelerazione dello scavalco ferroviario. Il collegamento diretto porto-interporto è un’opera strategica per potenziare i traffici e integrare il porto nella rete logistica regionale e nazionale. Serve un impegno concreto per accelerarne i lavori e renderlo operativo quanto prima; il ripristino delle risorse destinate ai raccordi ferroviari. È necessario garantire che le risorse previste per il collegamento ferroviario porto-interporto, parte integrante della rete trans-europea dei trasporti, siano effettivamente allocate al territorio; l’implementazione della Zls (Zona logistica semplificata). La Zls è un’opportunità strategica per attrarre nuovi investimenti e rilanciare la competitività del sistema logistico-produttivo regionale e nazionale. Un sistema logistico efficiente sarà in grado di riportare sul territorio produzioni delocalizzate, contribuendo a una crescita occupazionale stabile e duratura, anche alla luce delle nuove dinamiche geopolitiche e commerciali globali; l’organizzazione del lavoro e della formazione. L’evoluzione delle attività sulle banchine richiede una nuova mappatura del lavoro e percorsi di formazione mirati. È essenziale favorire il ricambio generazionale e accrescere la professionalità, in vista del percorso di gara relativo all’articolo 17 e al ruolo strategico dell’Agenzia per il lavoro portuale nell’affrontare i picchi di attività”.

“Riteniamo – concludono – che la realizzazione della Darsena Europa, insieme alle opere connesse, rappresenti non solo una svolta infrastrutturale, ma anche un’opportunità storica per rafforzare il sistema portuale e produttivo toscano. È necessario che tutte le istituzioni coinvolte lavorino con determinazione e senza prevaricazioni, per superare ogni ostacolo, bandire al più presto le gare necessarie e garantire il rispetto dei tempi previsti”.