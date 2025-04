Papa Francesco: un giorno di tregua. Appello sindaca Funaro e arcivescovo Gambelli

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Firenze con la sindaca Sara Funaro e l’arcivescovo Gherardo Gambelli firma insieme a Verona, Assisi e Lampedusa un appello congiunto per lo stop alle guerre in tutto in mondo sabato 26 aprile, giorno del funerale di Papa Francesco.

L’appello parte dall’ultimo messaggio di Papa Francesco domenica di Pasqua, prima di andarsene lunedì 21 aprile. “Nessuna pace è possibile senza un vero disarmo! …

Sono queste le ‘armi’ della pace: quelle che costruiscono il futuro,

invece di seminare morte!”.

Il testo dell’appello firmato per Firenze dalla sindaca Funaro e dall’arcivescovo Gambelli. Per Verona dal sindaco Damiano Tommasi con il vescovo Domenico Pompili. Per Assisi dal sindaco Valter Stoppini con il vescovo Domenico Sorrentino. Per Lampedusa dal sindaco Filippo Mannino e dall’arcivescovo Alessandro Damiano.

“Noi sindaci e vescovi di alcune città italiane che sono state tappe dell’instancabile

pellegrinaggio di pace di Papa Francesco, ci rivolgiamo ai Capi di Stato e di

Governo, e alle delegazioni diplomatiche, che da tutto il mondo saranno presenti ai funerali del Vescovo di Roma affinché sabato 26 Aprile sia per tutto il mondo un

giorno di silenzio e di pace: tacciano le armi, cessi il fuoco, si fermi l’industria

bellica, non si pronuncino parole d’odio.

Un giorno di pace, un segnale di tregua, è la manifestazione più vera del cordoglio

e del saluto ad un uomo di pace. Abbiamo fiducia che questa grazia si avveri,

confidando nella volontà di chi può farlo.

Chiediamo a tutte le donne e a tutti gli uomini di buona volontà, alle istituzioni,

alle associazioni, di sostenere questa richiesta”.

All’appello possono aderire altre città scrivendo all’indirizzo treguaxfrancesco@gmail.com.