Terremoto M5S Toscana: Silvia Noferi lascia in vista delle elezioni regionali

Silvia Noferi, consigliera regionale in Toscana, rompe con il Movimento 5 Stelle

e passa nel gruppo misto con la denominazione ‘Gruppo misto – EcoSistema’, comunicando l’intenzione di continuare a far parte dell’opposizione in Consiglio regionale.

Un terremoto in casa M5S in vista delle elezioni regionali in Toscana proprio all’indomani dell’assemblea regionale di Prato in cui il Movimento presieduto da Conte ha comunicato che Eugenio Giani, presidente Regione Toscana, “non rappresenta il cambiamento necessario”. Parlando anche, in ipotesi alleanze per le regionali, di distanze con Italia Viva di Renzi “ritenute quasi insanabili”.

Il M5S in consiglio regionale rimane con la capogruppo Irene Galletti.

Noferi parla di “violazione dello statuto nella mancata rotazione dei capogruppo”. E aggiunge: “Ricevo offerte tutti i giorni da partiti diversi. Sto valutando i programmi. Sicuramente la mia area di riferimento è il centrosinistra”.

Ma tra i retroscena della rottura ci sarebbe anche la mancata vicepresidenza in Consiglio regionale dopo l’abbandono della Lega di Marco Casucci, passato a Noi Moderati. Vicepresidenza rimasta alla Lega con Marco Landi, ma per la quale proprio Noferi non avrebbe ricevuto un supporto M5S.

Il gruppo consiliare M5S in Regione Toscana parla di “una decisione solitaria, maturata in un momento che avrebbe richiesto ben altra sensibilità politica.

Le ambizioni personali sono legittime, ma chi è stato eletto ha il dovere di gestirle nel rispetto del mandato ricevuto e delle regole condivise. C’è chi sceglie di restare e costruire, anche affrontando l’incertezza, e chi, davanti a scenari meno favorevoli, preferisce cambiare strada: una scelta legittima, certo, ma che solleva più di una riflessione.