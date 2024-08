Lorenzo Musetti magnifico: il campione di Carrara bronzo olimpico

Getting your Trinity Audio player ready...

CARRARA – Lorenzo Musetti magnifico. Il talento di Carrara, 22 anni, è medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi.

Musetti ha sconfitto nella finale per il bronzo il canadese Felix Auger-Aliassime in tre set al termine di un incontro di oltre due ore sabato 3 agosto sera.

Musetti ha vinto il match con il punteggio 6-4, 1-6, 6-3.

A distanza di cent’anni da Uberto De Morpurgo, il tennis italiano torna sul podio delle Olimpiadi nel torneo singolare maschile.

Un grande Lorenzo Musetti al Roland Garros. Uno splendido Lorenzo Musetti che nel torneo olimpico ha ceduto solo a Djokovic, che domenica 4 agosto scende in campo per l’oro.

E domenica 4 agosto scende in campo per l’oro la coppia Jasmine Paolini, toscana di Bagni di Lucca, Sara Errani nel doppio femminile.

Un match non semplice per Musetti, che a un certo punto sembrava sfuggire al tennista di Carrara. Ma Musetti non molla mai. E punto su punto con il suo grande tennis ha vinto la storica medaglia di bronzo.