Addio a Maggie Smith: ha interpretato McGranitt di Harry Potter e Lady Violet

LONDRA – Maggie Smith, la leggendaria attrice britannica, ci ha lasciati all’età di 89 anni, portando con sé un’eredità di ruoli memorabili. Nata a Londra nel 1934, Smith ha incantato il pubblico con la sua versatilità, diventando famosa per personaggi iconici come la severa professoressa McGranitt nella saga di Harry Potter e la sagace Lady Violet in Downton Abbey.

I suoi figli, Toby Stephens e Chris Larkin, hanno annunciato: “È con grande tristezza che dobbiamo annunciare la morte di Dame Maggie Smith. È scomparsa serenamente in ospedale questa mattina presto.” Descritta come una persona estremamente riservata, Smith era circondata da amici e familiari nei suoi ultimi momenti. I familiari hanno anche espresso gratitudine al personale del Chelsea and Westminster Hospital per la loro dedizione: “Vorremmo cogliere l’occasione per ringraziare il meraviglioso personale per le loro cure.” La sua scomparsa segna la fine di un’epoca, ma il suo talento vivrà per sempre attraverso i personaggi indimenticabili che ha creato.