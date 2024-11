Oceania 2, trailer ufficiale del film Disney con Vaiana e Maui

Getting your Trinity Audio player ready...

Il 27 novembre 2024, Oceania 2 arriverà nei cinema, riportando sul grande schermo l’amata Vaiana e il mitico demigod Maui. In questo nuovo capitolo, i due protagonisti saranno alle prese con un’avventura senza precedenti, insieme a un gruppo di improbabili navigatori.

Il film prende il via quando Vaiana riceve un richiamo inaspettato dai suoi antenati, che la spinge a intraprendere un lungo e pericoloso viaggio verso i mari più remoti dell’Oceania. Lungo il cammino, dovrà affrontare acque dimenticate e pericoli sconosciuti, in una missione che si preannuncia essere molto diversa da tutto ciò che ha vissuto in precedenza.

Il ritorno di questi personaggi tanto amati è stato reso possibile dalla regia di David Derrick Jr., Jason Hand e Dana Ledoux Miller, mentre la produzione è affidata a Christina Chen e Yvett Merino.

I fan della saga di Oceania non vedono l’ora di vedere come evolverà la storia, con nuove sfide e, si spera, nuove canzoni che accompagnino il viaggio. Il film promette di essere un nuovo capitolo indimenticabile per tutti coloro che hanno amato il primo episodio, mantenendo il mix di azione, avventura e musical che ha reso celebre questa serie.