A Pisa asportato con successo un tumore del pancreas dichiarato inoperabile due anni fa

PISA – In una giornata che regala speranza a pazienti oncologici considerati inoperabili, l’Azienda ospedaliero‑universitaria pisana (Aoup) ha annunciato l’asportazione di un tumore della testa del pancreas su un paziente di 74 anni, ritenuto incurabile in un centro extra-regionale due anni fa. Da allora il paziente aveva ricevuto soltanto cure palliative. A Pisa, invece, è stato ritenuto rioperabile da un team multidisciplinare coordinato dal chirurgo Luca Morelli, che ha deciso di intervenire nonostante la presenza di cirrosi epatica e altre comorbilità.

L’operazione è stata eseguita presso la Sezione dipartimentale di chirurgia generale dell’Aoup, struttura conosciuta a livello nazionale per la gestione di casi oncologici ad altissima complessità. Grazie al confronto collegiale tra oncologi, radiologi, anestesisti e chirurghi, il gruppo ha ritenuto che, nonostante le condizioni delicate, il tumore fosse tecnicamente resecabile.

L’intervento si è svolto con esito positivo: il paziente è stato dimesso con un decorso regolare e ora può affrontare un percorso terapeutico curativo anziché solo palliativo. Un risultato che ribadisce l’avanguardia clinica e scientifica dell’Aoup, confermando la sua vocazione a operare casi complessi esclusi altrove, anche in pazienti anziani con comorbidità multiple. Recentemente la struttura ha operato con successo anche pazienti di 90 e 100 anni in condizioni analogamente critiche.

In Toscana, ogni anno si registrano circa 750 nuove diagnosi di tumore al pancreas, una patologia notoriamente aggressiva e dalla prognosi severa. Il centro pisano si distingue per la combinazione tra ricerca clinica avanzata e capacità chirurgica, favorendo risultati che ridisegnano le prospettive terapeutiche per pazienti ritenuti fino a ieri incurabili.

In particolare, l’Università di Pisa e il Cnp-IbF collaborano con l’Unità pperativa di anatomia patologica 2 e la Chirurgia Generale in progetti innovativi. Tra questi, uno studio appena pubblicato su Scientific Reports indica l’applicazione della spettroscopia Raman integrata con intelligenza artificiale, utile a distinguere tessuti sani da quelli tumorali in biopsie pancreatiche, migliorando l’accuratezza diagnostica intraoperatoria