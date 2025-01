Getting your Trinity Audio player ready...

PONTEDERA – Denunciato per atti osceni in luogo pubblico nelle vicinanze di una scuola.

Nei giorni scorsi, personale del commissariato di Pontedera ha denunciato un 24enne della Valdera per il reato di atti osceni in luogo pubblico, aggravati perché commessi nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori con pericolo che questi vi potessero assistere.

Erano giunte alcune segnalazioni di un uomo che la mattina, in questa piazza Martiri della Libertà, dopo aver parcheggiato la propria auto, alla vista dei numerosi studenti soprattutto minori che percorrono quella strada, iniziava a masturbarsi.

È stato, quindi, predisposto un servizio di osservazione. L’uomo, accortosi della presenza della polizia, si è allontanato celermente. Il pedinamento è proseguito fino a piazza Berlinguer, dove l’uomo aveva parcheggiato la propria autovettura, in prossimità dell’argine, anche questo percorso da numerosi studenti che raggiungono l’adiacente villaggio scolastico, iniziando a masturbarsi in modo molto visibile.

Gli operatori del commissariato sono immediatamente intervenuti e hanno fermato l’uomo che, dopo essersi ricomposto, è sceso dall’autovettura ed è stato portato in commissariato dove, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, gli è stato rinvenuto un coltello a serramanico.

Dopo gli adempimenti di rito e la sottoposizione a rilievi foto-segnaletici, è stato denunciato alla procura di Pisa per il reato di atti osceni aggravati e porto abusivo d’arma.

La Polizia chiede di presentarsi in commissariato coloro che avessero assistiti a scene di questo tipo nei giorni scorsi.

Si ricorda inoltre che è possibile segnalare in tempo reale qualunque reato attraverso l’app Youpol.