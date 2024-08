Discoteca abusiva scoperta in uno stabilimento balneare a Marina di Pisa

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Una vera e propria discoteca abusiva all’interno di uno stabilimento balneare a Marina di Pisa.

È stata scoperta da un controllo congiunto di Polizia di Pisa e polizia municipale di Pisa, durante il quale è stato accertato che i concessionari dello stabilimento organizzavano feste fino alle 3 di notte, utilizzando strumentazioni acustiche, consolle da dj e luci professionali senza le autorizzazioni di legge.

Durante il controllo è stato riscontrato l’impiego non autorizzato di buttafuori non autorizzati, i quali di fatto venivano visti svolgere compiti di filtraggio, controllo dei flussi di ingresso e verifica degli avventori. Queste persone, abbigliate in maniera uniforme dichiaravano di essere in quella situazione come volontari, dichiarando di non essere in grado di mostrare alcun tesserino di riconoscimento.

Sia ai gestori del bagno che ai singoli “buttafuori” sono state elevate complessivamente 5 sanzioni amministrative che prevedono, ciascuna, il pagamento di una somma di denaro tra i 1500 e i 5mila euro.

Nei confronti del titolare dell’attività sono state emesse sanzioni amministrative per diverse migliaia di euro a causa del mancato rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico, la violazione dell’art. 666 del Codice Penale e 68 Tulps per la condotta di intrattenimento danzante in difetto di autorizzazioni.

Prosegue pertanto da parte della polizia una capillare attività di monitoraggio destinata ad individuare sul litorale pisano esercizi pubblici e stabilimenti balneari che svolgono attività non conformi alla normativa di settore.