Finisce in manette dopo essere stato arrestato subito dopo un furto con un bottino da 30mila euro

Ma cosa fondamentale per i proprietari dell’abitazione i carabinieri hanno recuperato un secondo contenente quanto appena asportato dall’interno dell’abitazione consistente in svariati monili in oro, orologi e monete da collezione e denaro contante il tutto per un presumibile valore complessivo di oltre 30mila euro che al termine degli accertamenti è stato loro restituito.

L’arrestato è stato trattenuto, come disposto dall’autorità giudiziaria, nella camera di sicurezza dell’Arma, in attesa del rito direttissimo che si è tenuto il 19 settembre e che ha visto la convalida dell’arresto e la traduzione dell’arrestato al carcere Don Bosco di Pisa in custodia cautelare.