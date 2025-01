Getting your Trinity Audio player ready...

FORNACETTE – Furti negli appartamenti a Fornacette, residenti: “Comune assente. Abbiamo paura”

Furti negli appartamenti a Fornacette, frazione del Comune di Calcinaia, provincia di Pisa.

I cittadini denunciano una serie di furti nelle loro case. E chiedono al sindaco di Calcinaia Cristiano Alderigi di intervenire con misure di sicurezza. La situazione la denuncia Salvatore Lopiano “come portavoce della comunità di Fornacette”.

Ed è anche un tam tam di segnalazioni via social che chiedono di fare attenzione anche ai propri cani e ai propri gatti anche picchiati dai ladri.

Lopiano: “L’amministrazione comunale è assente e noi abbiamo paura. Abbiamo scritto sia al sindaco che all’assessore con delega alla sicurezza, ma non abbiamo ricevuto alcuna risposta. Vogliamo sapere se l’amministrazione intende prendere seriamente coscienza del problema o se saremo lasciati soli a proteggerci”.

Secondo i cittadini, “il semplice aumento delle pattuglie della Polizia Municipale non è sufficiente. Ricordano che il sindaco ha la responsabilità di prevenire ed eliminare i gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Pertanto, chiedono un intervento tempestivo e l’attivazione di misure più incisive per contrastare i fenomeni criminosi. È necessario che il sindaco richieda al prefetto la convocazione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Vivere con l’ansia costante di trovare la propria casa violata o di affrontare la presenza di intrusi è insostenibile. Uscire la mattina senza sapere in quali condizioni si ritroverà la casa al ritorno mina profondamente la serenità della nostra vita quotidiana”.

I residenti avanzano l’idea di istituire il controllo del vicinato, “un programma che può essere implementato con il sostegno attivo dell’amministrazione comunale”.