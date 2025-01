Getting your Trinity Audio player ready...

CASTELFRANCO DI SOTTO – Incendio a Castelfranco di Sotto: donna trovata morta in casa

Incendio a Castelfranco di Sotto, provincia di Pisa, venerdì 3 gennaio. Una donna è stata trovata priva di vita dai vigili del fuoco in una abitazione in via Aldo Moro durante le operazioni di spegnimento di un incendio, sviluppate in una camera da letto in un’abitazione che sarebbe di Apes, l’azienda pisana per l’edilizia sociale.

La vittima è Carmela De Lucia, 72 anni.

Sul posto i vigili del fuoco di Pisa, forze dell’ordine, 118 e il sindaco Fabio Mini. Il rapido intervento dei vigili del fuoco ha fatto in modo che le fiamme non si propagassero ad altri appartamenti.

L’abitazione è stata dichiarata inagibile. Cause in fase di accertamento.