Intercettati all’aeroporto di Pisa oltre 162mila euro non dichiarati alla dogana

PISA – Blitz di Guardia di finanza e Agenzia delle dogane e dei monopoli all’aeroporto di Pisa: oltre 162mila euro non dichiarati alla dogana.

È successo nel corso di una specifica attività di servizio svolta all’interno della sala arrivi dello scalo aeroportuale Galileo Galilei, finalizzata al monitoraggio ed al controllo della circolazione transfrontaliera dei capitali. Militari del comando provinciale di Pisa della Guardia di finanza, assieme ai funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli della Sezione operativa territoriale, hanno sottoposto a controllo un cittadino saudita di 40 anni, in arrivo dalla Danimarca.

Sulla base di un’attenta analisi delle liste passeggeri e dei principali voli da paesi extra Schengen i militari del gruppo di Pisa e i funzionari doganali hanno proceduto al controllo documentale e valutario del passeggero che, infatti, deteneva nel bagaglio a mano denaro contante per complessivi 162.274,86, senza aver provveduto alla prevista dichiarazione valutaria.

In mancanza della prevista dichiarazione ai fini doganali da parte del predetto, si è proceduto al sequestro ex art. 6 del decreto legislativo 195/08 dell’importo di 76138 euro, pari al 50% della valuta eccedente la soglia di legge, in quanto l’importo trasportato, superiore alla soglia di legge di 40mila euro, non permetteva di avere accesso all’istituto dell’oblazione immediata.

Dall’inizio dell’anno ad oggi, i funzionari doganali e le Fiamme Gialle hanno intercettato 147 passeggeri, che hanno tentato la movimentazione di valuta, omettendone la dichiarazione, per un importo complessivo pari a 1.939.231 di euro. Le previsioni valutarie prevedono, infatti, che l’interessato effettui una dichiarazione in dogana per il trasferimento di valuta da/per l’estero per importi pari o superiori ai 10mila euro.

Complessivamente le attività ispettive valutarie hanno permesso di sottoporre a sequestro amministrativo 77038 euro in denaro contante, nonché l’irrogazione di sanzioni amministrative per un ammontare pari a 51067 euro.

Il risultato conseguito è dimostrazione dell’efficacia del protocollo di intesa siglato tra la Guardia di finanza e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli nel mese di aprile del 2023, documento che velocizza lo scambio di informazioni e agevola le attività di verifica congiunta fra le due istituzioni presenti sul territorio volte a contrastare anche le violazioni derivanti da comportamenti illegittimi di passeggeri.