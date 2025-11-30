Marijuana, cocaina e un bilancino di precisione in casa: arrestato pusher

Getting your Trinity Audio player ready...

PECCIOLI – I carabinieri della stazione di Peccioli hanno arrestato un giovane di 26 anni, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’intervento è scattato intorno alle 12 a seguito di un’attività investigativa che ha portato a una perquisizione delegata dall’autorità giudiziaria di Pisa nella sua abitazione di residenza.

La perquisizione domiciliare ha consentito ai carabinieri di rinvenire, occultati all’interno della camera da letto del 26enne, 145 grammi di marijuana, 0,55 di cocaina, 6 grammi di rametti di marijuana, 2,09 grammi di semi della medesima sostanza, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento delle dosi.

Tutta la sostanza stupefacente, il bilancino e il materiale da confezionamento sono stati posti sotto sequestro dai militari e saranno versati all’ufficio corpi di reato.

L’arrestato, su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Pisa di turno che coordina le indagini, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.