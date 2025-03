Mostra sui social un’arma e soldi contanti: minorenne denunciato dopo la perquisizione in casa

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Mostra sui social un’arma e soldi contanti, scattano la perquisizione in casa e la denuncia.

La Polizia di Pisa, nell’ambito di un più ampio servizio investigativo coordinato dal Servizio centrale operativo di Roma, ha eseguito una perquisizione, delegata dalla procura per i minorenni di Firenze, all’interno di una abitazione nel campo nomadi di Coltano.

Le indagini hanno avuto inizio quando gli investigatori, nell’ambito di una osservazione della rete internet, ed in particolare del social TikTok, hanno verificato che un minore di 15 anni, già denunciato precedentemente, aveva mostrato un’arma con fare spavaldo ed un ingente quantitativo di contanti.

La perquisizione a carico del minore, con l’ausilio delle unità cinofile della Guardia di Finanza di Firenze, specializzate nel rinvenimento di valori dette Cash Dog e di strumentazione tecnica in grado di rilevare la presenza di materiale prezioso, dava esito positivo.

All’esito dell’operazione è stato rinvenuto un tirapugni ed un passamontagna, oltre a numerosi preziosi: 31 gioielli in oro, 15 orologi di note marche (Rolex, Audemars Piguet, Panerai, Cartier ed altre) sulla cui autenticità sono in corso gli opportuni approfondimenti, nonché alcune garanzie e scatole Rolex non associabili ad alcuno degli orologi sequestrati.

Gli investigatori della Squadra Mobile di Pisa hanno denunciato il minore, nonché il fratello ed il padre, rispettivamente di 47 anni e 27 anni, già conosciuti dalle forze dell’ordine.