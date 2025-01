Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada: in ospedale

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Grave incidente stradale nella notte fra il 17 e il 18 gennaio a Prato d’Era, nel comune di Volterra, in provincia di Pisa, sulla regionale 439/dir.

Il conducente di un’auto, per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri di Volterra, ha perso il controllo dell’auto finendo fuori strada. Sul posto il personale dei vigili del fuoco che ha collaborato con il personale sanitario per mettere in sicurezza l’auto e i luoghi dell’intervento.

L’uomo che guidava è stato condotto al pronto soccorso in codice di media gravità.