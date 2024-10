Ripescato in Arno un cadavere in avanzato stato di decomposizione

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nel pomeriggio di oggi (29 ottobre) poco dopo le 15.30 in Arno nella zona di Porta a Mare a Pisa.

Sul posto dopo la segnalazione del ritrovamento del corpo sono arrivati i mezzi sanitari, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Ricevuto il nullaosta del magistrato il corpo, ritrovato all’altezza di viale D’Annunzio, è stato recuperato dai vigili del fuoco e portato in obitorio a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Solo l’esame del cadavere potrebbe permetterne l’identificazione, che al momento non è ancora stata possibile.

In molti, nell’immediatezza, hanno pensato alla donna scomparsa nei giorni scorsi a Pontedera e per la quale sono scattate le ricerche. Ma non ci sono per ora elementi per confermare quella che al momento rimane solo una ipotesi.