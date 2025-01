Ritenta il colpo nella stessa farmacia del centro di Pisa: beccato 76enne

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Rapinatore seriale tenta il bis in una farmacia del centro di Pisa. Arrestato il 76enne pisano che il 27 dicembre, parzialmente nascosto sotto un cappuccio, è entrato nell’attività minacciando gli addetti con una pistola, per poi scappare con l’incasso di circa 2mila euro.

Grazie alle vie di fuga seguite e all’analisi di tutte le telecamere cittadine di videosorveglianza, la polizia di Pisa è riuscita a dare un nome ed un volto al rapinatore, pluripregiudicato per numerose rapine, ma di fatto irreperibile e privo di una residenza stabile e certa.

Le indagini sono proseguite in due direzioni: individuare il luogo di residenza e la vigilanza in orario serale della stazione centrale di Pisa, in quanto nel corso della rapina del 27 dicembre l’uomo era arrivato in centro e si era allontanato a bordo di un treno.

Il 9 gennaio sera il 76enne si è recato nella stessa farmacia, scappando anche questa volta con un bottino di 1000 euro. Ma non è riuscito a farla franca: gli agenti lo hanno atteso in stazione, dove l’uomo si era recato per darsi nuovamente alla fuga.

Nei suoi confronti è stato disposto il fermo. Il rapinatore è stato accompagnato al carcere Don Bosco in attesa di convalida.