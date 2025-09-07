15.8 C
Firenze
domenica 7 Settembre 2025
Trovato con addosso hashish e cocaina: arrestato pusher

Il 23enne di origine straniera è finito nella rete dei controlli dei carabinieri della stazione di Pontedera in un normale servizio di pattuglia

REDAZIONE
Trovato con addosso hashish e cocaina: arrestato pusher (foto carabinieri)
PONTEDERA – In manette un pusher: aveva con sé hashish e cocaina.

I carabinieri della stazione di Pontedera hanno arrestato un 23enne di origine straniera per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante un normale servizio di pattuglia, i militari hanno fermato il giovane per un controllo. A seguito della perquisizione, è stato trovato in possesso di circa 16 grammi di hashish e 3 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi pronte per la vendita. Inoltre, è stata sequestrata la somma di 25 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.

Lo stupefacente e il denaro sono stati sequestrati. 

L’arrestato, su disposizione del sostituto procuratore di Pisa di turno, che coordina le indagini, è stato trattenuto nella camera di sicurezza del comando, in attesa del rito direttissimo in cui è stato convalidato l’arresto e disposta la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, tutti i giorni della settimana.

