Trovato con addosso hashish e cocaina: arrestato pusher

PONTEDERA – In manette un pusher: aveva con sé hashish e cocaina.
I carabinieri della stazione di Pontedera hanno arrestato un 23enne di origine straniera per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
Durante un normale servizio di pattuglia, i militari hanno fermato il giovane per un controllo. A seguito della perquisizione, è stato trovato in possesso di circa 16 grammi di hashish e 3 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi pronte per la vendita. Inoltre, è stata sequestrata la somma di 25 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.
Lo stupefacente e il denaro sono stati sequestrati.
L’arrestato, su disposizione del sostituto procuratore di Pisa di turno, che coordina le indagini, è stato trattenuto nella camera di sicurezza del comando, in attesa del rito direttissimo in cui è stato convalidato l’arresto e disposta la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, tutti i giorni della settimana.