Arriva la Befana nel borgo dei presepi: Lustignano in festa

LUSTIGNANO – Arriva la Befana a Lustignano, il borgo dei presepi.
Un borgo minuscolo, circa 200 abitanti nel Comune di Pomarance, provincia di Pisa, in cui sono in mostra decine di presepi realizzati artigianalmente da Enrico Bulichelli.
Piccoli capolavori vanto e orgoglio di Lustignano, esposti nelle vie, davanti alle case, alle finestre. Illuminati e ben protetti dalle intemperie in teche in plexiglass.
Pezzi unici che rendono unico questo piccolissimo borgo.
Borgo impreziosito anche dalle opere in mostra di Alberto Cheli. E poi c’è l’albero addobbato con lavori all’uncinetto realizzati da Donatella, moglie di Enrico Bulichelli.
E a Lustignano lunedì 5 gennaio arriva la Befana. Non solo caramelle e dolci per i più piccini, ma anche una serata in musica organizzata dal circolo Acli Lustignano condotta da Alessandro Rosteni.
Befana che se è vero che chiude le iniziative natalizie, non chiude gli eventi a Lustignano. Eventi sotto i riflettori per un intero gennaio 2026 ricco di iniziative e buona tavola organizzate dall’Associazione Culturale Sportiva.
Un’occasione per fermarsi a Lustignano borgo dei presepi, ad ammirare le opere di Cheli e di Bulichelli che ha aggiunto ulteriori lavori ai presepi realizzati nel tempo. Centinaia di personaggi creati in tanti anni di lavoro, costruiti tutti con materiale riciclato.