5.8 C
Firenze
lunedì 5 Gennaio 2026
Marina di Pisa, domani il tuffo di Befana: tutto pronto per la 18esima edizione in piazza Sardegna

Avis organizza il bagno collettivo sul litorale il 6 gennaio. Iscrizioni dalle undici, poi dolci ai bimbi e premi ai gruppi

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
REDAZIONE
Tuffo befana
Foto di: Comune - Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Meno di 1 ' di lettura

MARINA DI PISA – Il litorale pisano si prepara a rinnovare la tradizione. Domani, martedì 6 gennaio, torna l’appuntamento con il “Tuffo di Befana”. La manifestazione taglia il traguardo della 18esima edizione. Non è solo una prova di coraggio contro il freddo, ma un gesto di unione organizzato dall’Avis Comunale di Pisa.

Il quartier generale è fissato in piazza Sardegna. Si comincia alle ore 11.00 con le iscrizioni dei partecipanti. Alle 11.45 spazio alla festa: arriva la Befana dell’Avis per distribuire dolci e calze ai bambini. Alle 12.00 il momento clou: il primo bagno collettivo del 2026.

L’evento è nato nel 2009 grazie al legame con gli Amici del Mare di Livorno. Una sinergia che ha trasformato un ritrovo tra pochi intimi in un evento di massa, capace di richiamare ormai oltre 300 persone da tutta la Toscana. La macchina organizzativa vede la collaborazione di Croce Rossa, Pubblica Assistenza, Croce Azzurra e Comune. Come da tradizione, ci sarà gloria per tutti: previsti premi per il gruppo più numeroso, il tuffatore più giovane e quello più esperto.

© Riproduzione riservata

