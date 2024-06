Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Compleanno Torre di Pisa, centinaia di piccoli studenti in festa.

Compleanno Torre di Pisa, centinaia di studenti in festa sul prato di piazza dei Miracoli per celebrare gli 850 anni della Torre di Pisa.

Insieme con oltre 500 alunni alunni delle scuole secondarie di primo grado di tutti gli istituti comprensivi della città con le delegazioni delle sei città gemellate con Pisa, ospiti in questi giorni per partecipare ai festeggiamenti promossi dal Comune di Pisa, sindaco Michele Conti, per celebrare 850 anni dalla posa della prima pietra del campanile pendente.

Sindaco Conti: “I bambini delle scuole di Pisa e le città gemelle si sono stretti in un unico abbraccio per celebrare gli 850 anni della nostra Torre pendente. Con Angers, Hangzou, Gerico, Unna, Iglesias e Saint Tropez lanciamo da Pisa un messaggio di pace e amicizia”

Tre giorni in cui il Comune ha invitato a Pisa le città con le quali è gemellato. Dunque Iglesias, Hangzou (Cina), Angers (Francia), Unna (Germania) e Gerico (Palestina), oltre a Saint Tropez legata a Pisa non da un gemellaggio ma da una profonda amicizia per la venerazione comune di San Torpè.

Festeggiamenti in piazza dei Miracoli dunque a chiudere i tre giorni di accoglienza delle città gemellate con Pisa, “come occasione per rafforzare i rapporti di cooperazione e rilanciare gli scambi culturali con le città gemellate dopo la lunga sosta dovuta alla pandemia”.

Una tre giorni che ha visto anche a Palazzo Gambacorti il forum delle città gemellate sul tema ‘Nuove modalità, prospettive e opportunità dei gemellaggi nell’epoca digitale’. Con gli amministratori del Comune di Pisa e i delegati delle città gemellate. Invitati al dibattito operatori di scuole, turismo e cultura. Nonché al Museo dell’Opera del Duomo l’esibizione corale della Cappella Musicale della Cattedrale.

Festeggiamenti lunghi un anno fino al 9 agosto 2024 per celebrare la Torre di Pisa. Il 9 agosto 1173 il giorno in cui venne posata la prima pietra per la costruzione del campanile di piazza del Duomo.

Dal 1987 il complesso monumentale della Piazza del Duomo di Pisa riconosciuto da Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità.

I numeri della Torre di Pisa. Peso 14.453 tonnellate. Altezza 58,36 metri. Diametro esterno di 15 metri. 273 gradini. 207 capitelli. Al momento, presenta un’inclinazione di circa 5,5°.