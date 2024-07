Dal teatro alla scienza a San Giuliano Terme con “Bagni di stelle”

Getting your Trinity Audio player ready...

SAN GIULIANO TERME – Bagni di stelle, tutto pronto per la rassegna promossa dal comune di San Giuliano Terme nell’ambito dell’Estate sangiulianese e organizzata da Antitesi teatro circo, che inizierà venerdì (19 luglio). In programma tante iniziative per grandi e piccoli fino a venerdì 9 agosto.

I primi tre appuntamenti di venerdì 19, 26 luglio e 2 agosto, si terranno tra piazza Italia e il parterre dalle 18, i pomeriggi saranno dedicati a bambini e ragazzi con letture, giochi e laboratori, alle 21,15 è previsto l’inizio degli spettacoli. Venerdì 9 agosto l’evento si sposterà all’anfiteatro per una serata straordinaria di osservazione delle stelle. La direzione artistica è affidata a Martina Favilla, già direttrice artistica di Antitesi Teatro Circo.

La rassegna si aprirà venerdì (19 luglio) al parterre con una delle tappe italiane della compagnia Trio trioche che porta in scena lo spettacolo Troppe arie, un musical comedy show che incanta senza l’ausilio della parola, ma attraverso le più belle arie d’opera e i brani più conosciuti della musica classica, re-interpretazioni originali, gioco di ritmi e gags. Un’abile fusione tra virtuosismo vocale e strumentale, teatro fisico e clown.

Venerdì 26 luglio al parterre sarà la volta della compagnia Teatro nelle foglie, eccellenza del circo contemporaneo italiano, che porta in scena La dolce follia, un’emozionante e coinvolgente spettacolo che narra una storia di amore e guerra, tra acrobazie in aria, lancio di palline, tango e comicità, nell’atmosfera del teatro viaggiante di altri tempi, che sa far divertire grandi e piccini.

Venerdì 2 agosto alle 18 al parterre si terrà il laboratorio creativo per bambini e ragazzi a cura delle associazioni Bagni crea, La tartaruga, Occhio del riciclone Toscana. Alle 21,15 Antitesi teatro circo & Simone dj live terranno una Jam session di danza aerea.

Venerdì 9 agosto nel suggestivo anfiteatro di San Giuliano Terme si terrà la serata dal titolo Il suono dell’universo – dialogo sotto le stelle tra onde gravitazionali, suoni cosmici e osservazione delle stelle a cura di Ego – Osservatorio gravitazionale europeo e astrofili pisani Galileo Galilei, con Vincenzo Napolano (Ego) e gli interventi sonori di Bad Sector con Massimo Magrini. Sarà l’occasione per ascoltare la musica del cosmo. Venerdì 19, 26 luglio e 2 agosto si terranno giochi per adulti e bambini in piazza Italia dalle 18 alle 20,30.

“Dopo il successo di Bagni di vino – afferma il sindaco Matteo Cecchelli -, prima manifestazione dell’Estate sangiulianese, si procede con questo cartellone di eventi culturali dalla forte valenza sociale e valoriale, ravvivando le principali piazze di San Giuliano Terme con laboratori, concerti e spettacoli. Ringrazio Antitesi Teatro Circo nella persona della direttrice artistica Martina Favilla, oltre a tutti gli enti e le associazioni che aderiscono e che arricchiscono il valore di queste iniziative”.

“Siamo molto felici della presentazione di Bagni di stelle, esercitare forme culturali a diretto contatto con la cittadinanza – dice l’assessora alla cultura Angela Pisano -, per strada, è un modo per favorire un maggiore accesso alla creatività ed alle espressioni artistiche che hanno un forte valore sociale ed umano. L’impegno dell’amministrazione comunale è quello di implementare un offerta culturale di qualità che possa essere vissuta da tutte le fasce di età, mettendo insieme espressioni contemporanee e tradizionali dell’intrattenimento”.

“Sono molto felice di presentare questo programma, frutto di una bella collaborazione tra l’amministrazione comunale di San Giuliano Terme, Antitesi e tante realtà del territorio – afferma la direttrice artistica Martina Favilla – L’evento mette insieme eccellenze nazionali e internazionali con eccellenze locali, abbraccia grandi e piccoli, senza barriere, perché ogni giornata parla linguaggi universali come quello del teatro, del circo contemporaneo, della musica e della scienza. Invito tutti, quindi, ad unirsi all’iniziativa, sotto il cielo stellato di San Giuliano Terme, e a lasciarsi stupire dalle tante proposte artistiche e dalla bellezza dell’universo”.

Tanti gli enti e le associazioni aderenti all’iniziativa: Consulta del Volontariato di San Giuliano Terme, Bagni Crea, Il Gabbiano, La Tartaruga, Occhio del Riciclone Toscana, Progetto La Zattera – Coop Arnera.

Per le giornate al parterre è previsto lo street food, per chi volesse cenare in attesa degli spettacoli. Insomma un programma interessante e ricco di eventi insoliti, tutto a ingresso gratuito.

Per ulteriori informazioni scrivere a info@antitesiteatrocirco.it.