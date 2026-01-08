Un archivio mondiale a portata di click: completata la mappatura dell’Erbario pisano

PISA – Un patrimonio immenso, fragile e prezioso, che ora diventa immortale grazie al digitale. Il 2025 sarà ricordato come l’anno della svolta per il Museo Botanico dell’Università di Pisa. Sotto la guida del direttore Lorenzo Peruzzi e del curatore Francesco Roma-Marzio, l’istituzione ha portato a termine una missione ambiziosa: traghettare secoli di storia botanica nel futuro.

Grazie ai fondi del PNRR e al coordinamento del National Biodiversity Future Center, sono stati digitalizzati ben 357mila campioni. L’Erbario pisano rientra in una maxi-operazione nazionale che ha coinvolto oltre quattro milioni di reperti in tutta Italia. Il vantaggio è doppio: da un lato si è definita l’esatta consistenza della collezione, dall’altro si prepara il terreno per la piena accessibilità online dell’intero archivio.

Il 2025 ha visto decollare il progetto “ER.B.OT.”, sostenuto dalla Regione Toscana. L’attenzione si è concentrata sulle collezioni ottocentesche. Grazie a due borse di ricerca biennali, sono stati scansionati e salvati l’erbario di Théodore Caruel e quello di Giovanni Giannini. Due perle scientifiche, condivise con l’Orto Botanico di Lucca, che ora sono al sicuro dall’usura del tempo.

Anche la “casa” delle piante si è rifatta il look. È stata completamente rinnovata la sala “Nuove Acquisizioni”, custode di circa 40.000 campioni. L’ambiente è stato riqualificato con arredi conformi ai più moderni standard museali. Un intervento necessario per garantire la tutela fisica del materiale e migliorare la vita lavorativa dei ricercatori.

“È la strada maestra per coniugare tradizione e innovazione”, ha commentato il curatore Francesco Roma-Marzio. Gli fa eco il direttore Lorenzo Peruzzi: “Confermiamo l’impegno a rendere questo patrimonio inestimabile sempre più accessibile”. Pisa si conferma così un’eccellenza, capace di custodire il passato usando gli strumenti del domani.