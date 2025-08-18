Pisa in serie A, Orentano brinda con 25mila bignè e un carro spettacolare

Getting your Trinity Audio player ready...

ORENTANO – Un trionfo di luci, cori e dolci ha animato la serata di domenica (17 agosto.) Con la sfilata del suo Dolcione da record, ricoperto da 25mila bignè, Orentano ha chiuso in grande stile la 55esima edizione della storica Festa del Bignè.

Quest’anno il carro, lungo 12 metri, si è vestito dei colori nerazzurri, un omaggio al ritorno del Pisa in Serie A. Tra applausi, musica e un entusiasmo contagioso, il Dolcione ha attraversato le vie del borgo, trasformando la festa in un abbraccio collettivo tra sport e tradizione.

Le strade, già addobbate a tema Pisa Calcio, hanno fatto da cornice a un evento che ha saputo unire orgoglio sportivo, identità locale e maestria artigianale. Una celebrazione che gli organizzatori avevano annunciato come “unica” e che ha rispettato ogni promessa, lasciando il pubblico tra lo stupore e la gioia.