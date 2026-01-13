Peccioli e il campanile di San Verano: approvato il piano per l’ascensore panoramico

PECCIOLI – Il borgo toscano si prepara a diventare un laboratorio nazionale di accessibilità culturale. Il Consiglio comunale ha dato il via libera a un progetto ambizioso: installare un ascensore all’interno del campanile della Chiesa di San Verano.

Non è un semplice intervento edilizio. È una piccola rivoluzione. L’opera ottocentesca dell’ingegnere Luigi Bellincioni, simbolo dello skyline locale, diventerà fruibile a chiunque. L’iter amministrativo è partito ufficialmente con la determinazione del 31 dicembre 2025.

Il piano tecnico è raffinato. Si prevede un impianto panoramico con pareti vetrate. Sarà una struttura leggera, inserita nel vano interno della torre in modo da non “ferire” la storia, ma di renderla leggibile. L’obiettivo è portare cittadini e turisti sulla terrazza sommitale. Da lassù, la vista sulla Valdera non avrà nulla da invidiare a quella della celebre Torre di Pisa.

Ciò che rende la notizia rilevante è la sua unicità. In Italia, gli ascensori nei campanili storici si contano sulle dita di una mano. Esistono a Venezia, Verona, Bergamo e Lecce. Parliamo sempre di grandi città o metropoli turistiche. Peccioli è il primo borgo a tentare questa strada, rompendo un tabù della conservazione statica.

La mossa è coerente con la filosofia del Comune. Peccioli, già insignita della Bandiera Lilla, punta tutto sul turismo accessibile. Collaborando con esperti come Roberto Vitali di Village4All, l’amministrazione vuole dimostrare che la qualità dell’accoglienza si misura sull’inclusione.

Il cantiere avrà una doppia valenza. Oltre all’ascensore, si procederà al restauro conservativo e al consolidamento strutturale della torre. La sicurezza statica sarà migliorata. L’investimento è interamente a carico del Comune, che ha stretto un patto con la Parrocchia, proprietaria del bene. La Chiesa curerà i permessi con la Soprintendenza, mentre l’Ente pubblico garantirà l’uso turistico e culturale dell’opera. Peccioli conferma così la sua visione: conservare non significa chiudere in una teca, ma innovare per accogliere.