10.7 C
Firenze
giovedì 4 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

“Aprire nuove vie”: la sfida del Sant’Anna. Manetti: “La formazione è il motore del cambiamento”

Inaugurato l'anno accademico alla Scuola Superiore di Pisa. L'assessora regionale punta su ricerca, parità di genere e borse di studio per i talenti

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
REDAZIONE
Manetti Cristina
Foto di: toscana notizie
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – “Agire nel presente, costruire il futuro”. Non è solo il titolo scelto per l’inaugurazione dell’anno accademico 2025/2026. È la missione che la Scuola Superiore Sant’Anna si è data e che la Regione Toscana condivide pienamente.

A sottolinearlo è stata l’assessora all’università e ricerca, Cristina Manetti, intervenuta alla cerimonia al fianco del rettore Nicola Vitiello. Un messaggio definito “potente e necessario”, rivolto direttamente alle nuove generazioni.

Il Sant’Anna si conferma un punto di riferimento. Manetti lo ha descritto come un’eccellenza nazionale nelle scienze applicate e nell’innovazione. Non è solo un luogo di studio, ma un motore capace di generare ricadute concrete per l’intera società. “L’apertura dell’anno accademico è il momento in cui si lancia il cuore oltre l’ostacolo”, ha commentato l’assessora. Bisogna immaginare ciò che ancora non c’è.

La formazione deve essere anche leva di cambiamento culturale. Manetti ha posto l’accento su due pilastri: l’internazionalizzazione e la parità di genere. “Garantire spazi adeguati alle donne non è un dettaglio, ma una condizione essenziale”, ha ribadito. Preparare i giovani significa dar loro gli strumenti per essere protagonisti in una comunità che guarda al mondo intero.

La Regione Toscana conferma il suo sostegno concreto al diritto allo studio. Nell’ultimo anno accademico sono state erogate oltre 16mila borse di studio. L’investimento strutturale è massiccio: più di 15 milioni di euro l’anno destinati a servizi e strutture per gli studenti. “È un impegno necessario”, ha concluso Manetti. La vera sfida, però, resta aperta: aumentare gli iscritti e, soprattutto, riuscire a trattenere i talenti. Offrire percorsi chiari e sbocchi professionali è l’unica via per convincere le eccellenze a restare in Toscana.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
10.7 ° C
12.1 °
9.9 °
72 %
1kmh
0 %
Gio
10 °
Ven
12 °
Sab
12 °
Dom
12 °
Lun
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1516)ultimora (1410)sport (60)demografica (46)attualità (32)Regione Toscana (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati