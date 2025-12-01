San Miniato, Capodanno in piazza: sul palco la showgirl Stefania Orlando

Getting your Trinity Audio player ready...

SAN MINIATO – San Miniato si prepara a vivere un capodanno speciale, una grande festa all’aperto che animerà il cuore della città.

Il 31 dicembre, in piazza del Popolo, il Comune di San Miniato e la Fondazione San Miniato Promozione daranno vita a una serata ricca di musica e divertimento, grazie alla presenza di un’ospite amatissima dal pubblico italiano: Stefania Orlando. Dalle 22,30 il palco si accenderà con l’energia della band 80 Voglia di 90 e 2000, che accompagnerà il pubblico in un emozionante viaggio musicale tra hit ’70, ’80, ’90 e 2000.

Un ritmo travolgente, pensato per far ballare tutte le generazioni e per scaldare la piazza in attesa della mezzanotte. Insieme a loro, Stefania Orlando, nominata anche Ambasciatrice del tartufo, porterà il suo carisma e la sua verve in uno show coinvolgente che accompagnerà San Miniato nel conto alla rovescia verso il 2026.

Volto storico della televisione italiana, Stefania Orlando ha attraversato oltre trent’anni di carriera passando con naturalezza dal ruolo di conduttrice a quello di showgirl, cantante e opinionista. Dal debutto a Scommettiamo che…?, I fatti vostri, Piazza Grande e Cantagiro, fino alle più recenti partecipazioni a Tale e Quale Show, La vita in diretta, Questa è casa mia! e al Grande Fratello Vip, ha conquistato generazioni di spettatori grazie alla sua eleganza, simpatia e professionalità. Accanto al percorso televisivo, coltiva da anni la passione per la musica con band live, singoli, un album e numerosi spettacoli nelle piazze italiane. La sua presenza a San Miniato offrirà al pubblico uno spettacolo completo, dinamico e ricco di energia.

A rendere unica la serata sarà anche la live band 80 Voglia di 90 e 2000, che porterà sul palco uno show serrato e ad alto coinvolgimento, capace di far rivivere la magia dei decenni che hanno segnato la storia della musica pop e dance. Con musicisti di grande esperienza e frontman e frontwoman dal carisma trascinante, il loro concerto promette un viaggio musicale irresistibile, divertente e adatto a tutte le età.

“Siamo davvero felici di poter offrire alla città un Capodanno in grande stile, in una piazza che vogliamo viva, accogliente e aperta a tutti – commenta il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli -. La presenza di Stefania Orlando e della band 80 Voglia di 90 e 2000 rappresenta un regalo per la nostra comunità e per tutti coloro che vorranno festeggiare con noi. Sarà una serata di musica, leggerezza e condivisione, un modo per salutare il nuovo anno con entusiasmo e con lo spirito che contraddistingue San Miniato”.

Il capodanno in Piazza del Popolo sarà come sempre gratuito e aperto a tutta la cittadinanza, alle famiglie e ai tanti visitatori che sceglieranno di trascorrere la notte più lunga dell’anno a San Miniato. Un appuntamento da non perdere per iniziare il 2026 all’insegna della musica e della festa.