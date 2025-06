Mirko Benetti nuovo presidente della Port Authority di Pisa

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Si rinnova il cda della Port Authority di Pisa, la società controllata dal Comune di Pisa cui è affidata la manutenzione e la gestione del canale navigabile dei Navicelli. Si tenuta stamani l’assemblea dei soci nella quale sono stati eletti il nuovo presidente e i componenti del cda.

A guidare la società pubblica che ha come socio unico il Comune di Pisa, con il ruolo di presidente, sarà Mirko Benetti, classe 1973 nato a Roma, manager esperto in procurement, risk management e consulenza aziendale.

Laureato in economia aziendale e in scienze turistiche, è specializzato in gestione di portafogli immobiliari e nell’ottimizzazione della catena di approvvigionamento per asset aziendali di alto valore. Ha un’esperienza consolidata nel procurement strategico e gestione dei fornitori per aziende multinazionali. Attualmente è responsabile procurement globale per la Lux Holding. È inoltre segretario nazionale della rappresentanza sindacale dei periti assicurativi affiliati a Consap.

Gli altri membri del cda sono Simone Morganti, classe 1976 nato a Pisa, amministratore della Cantieri Nautici Velmare srl e Laura Lupi, pisana, iscritta al Registro dei revisori contabili e commercialista, che faceva già parte del Cda ed è stata confermata nel ruolo di consigliere di amministrazione. Paolo Cognetti, pisano, commercialista iscritto registro dei Revisori, è stato nominato revisore contabile.

“È con grande soddisfazione – dichiara il sindaco di Pisa Michele Conti – che annunciamo le nomine del nuovo cda della Port Authority di Pisa, un’azienda strategica per lo sviluppo delle attività industriali, commerciali e turistiche del sistema economico della darsena pisana e della golena dell’Arno. Siamo fiduciosi che la nuova direzione della Port Authority saprà dare rinnovato slancio alle importanti attività cantieristiche già presenti nell’area, contribuendo all’ulteriore crescita del settore nautico della nostra città, che si svilupperà grazie agli ingenti investimenti fatti in questi anni dalla nostra amministrazione e grazie al finanziamento di 30 milioni di euro che il governo ha destinato al Canale dei Navicelli. I Navicelli, che mettono in collegamento le città di Pisa e Livorno rappresentano un’opera idraulica fondamentale per il nostro territorio e un’infrastruttura che ha un potenziale enorme, in gran parte ancora da sviluppare: con i finanziamenti che porteranno alla realizzazione del consolidamento delle sponde, il canale diventerà sempre più attrattivo per la cantieristica di lusso, una fascia di economia produttiva che non conosce crisi. I Navicelli puntano a crescere e diventare un grande polo della nautica e della cantieristica toscana, con ricadute importanti anche in ambito sportivo: il canale è stato prescelto dalla federazione nazionale per lo svolgimento del campionato italiano, ed è stato scelto per gli allenamenti non solo dal nostro Galeone Rosso, ma anche dai fratelli Sinkovic, vincitori per la terza volta consecutiva, della medaglia d’oro olimpica, confermando il proprio valore a livello sportivo. Voglio ringraziare Luciano Del Seppia per il grande lavoro svolto in questi anni come presidente che è riuscito ad avviare tanti progetti importanti per il futuro della cantieristica a Pisa”