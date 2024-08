Fiamme in un appartamento di Santa Croce sull’Arno: muore una bambina di 4 anni

Getting your Trinity Audio player ready...

SANTA CROCE SULL’ARNO – Gravissimo incendio in un appartamento di via Turi a Santa Croce sull’Arno, in provincia di Pisa. Nel rogo, partito dall’appartamento dei vicini, è morta una bambina di 4 anni.

Inutili i soccorsi, arrivati in forze dopo che le fiamme si sono sprigionate dalla casa.

Le fiamme, per cause al vaglio di carabinieri e vigili del fuoco, si sono sprigionate da un appartamento posto al secondo piano di un edificio. Al momento dell’arrivo della squadra dei vigili del fuoco del comando di Pisa l’incendio aveva interessato alcune stanze.

Il personale dei vigili del Fuoco ha evacuato tre bambini e due adulti, fra cui una donna incinta, che erano impossibilitati ad uscire dalla propria abitazione attigua a quella interessata dalle fiamme.

Un’altra squadra, mentre estingueva l’incendio, ha rinvenuto e consegnato al personale del 118 una bambina di 4 anni che aveva perso i sensi ed ed è stato condotta in ospedale dove è morta un’ora dopo il trasporto.

Sotto choc l’intera comunità di Santa Croce sull’Arno. Sia la vittima sia gli sfollati fanno parte della nutrita comunità senegalese del paese.

Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento ma lo stesso si sarebbe sprigionato da uno dei due appartamenti coinvolti, per poi estendersi in quello poi evacuato e dove si è consumato il dramma