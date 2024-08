Cascina abbraccia Filippo Macchi, applausi in Consiglio Comunale

Getting your Trinity Audio player ready...

CASCINA – Cascina abbraccia Filippo Macchi, il vicecampione olimpico bis di Parigi ricevuto in Consiglio Comunale tra gli applausi dal sindaco Michelangelo Betti e dal presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori.

Ma prima Cascina ha voluto accogliere a Fiumicino con l’assessora Francesca Mori la doppia medaglia d’argento nel fioretto, individuale e a squadre: “La nostra comunità è davvero orgogliosa. Un campione e un grande giovane uomo. Che può contare sul sostegno di una bellissima famiglia e di meravigliosi amici”

Poi per Macchi, 22 anni, la grande festa in Comune. Presenti anche le maestre della scuola Santa Teresa in cui Filippo è stato alunno: “Con l’occasione, la scuola ha consegnato a Filippo, un invito ufficiale per incontrare i bambini del Santa Teresa. Da parte di tutta la scuola grazie Filippo”.

Quindi al Circolo scherma di Navacchio insieme ai bambini con le sue due medaglie d’argento.

Una grande festa per Filippo Macchi. Presenti anche Andrea Taccola, assessore sport Comune di Vicopisano, e il presidente della provincia, e sindaco di Vecchiano, Massimiliano Angori.

Taccola: “Filippo un ragazzo davvero d’oro per umiltà e sportività.

Questi valori lo hanno già fatto arrivare alle due medaglie d’argento interpretando uno spirito olimpico non comune a tutti i partecipanti ma lo faranno sicuramente emergere nella vita come uomo e lo renderanno d’oro nello sport”.