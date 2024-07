Arrestato dopo la violenza sessuale ai danni di una donna conosciuta sui social

Getting your Trinity Audio player ready...

MONTECATINI – Sequestra e abusa ripetutamente di una donna di 33 anni, poi le sottrae la carta di credito e, assieme a un complice, cerca di prelevare denaro da un bancomat.

È finito in manette, al termine delle indagini del radiomobile di Montecatini Terme un 31enne di origine marocchina.

La vittima, una connazionale dell’arrestato, aveva conosciuto l’uomo sui social e si era fatta convincere a passare una serata in compagnia in un comune vicino alla località termale. Dopo le prime ore insieme il 31enne aveva proposto di proseguire la serata in compagnia di un amico, italiano. Una volta entrata in casa, dopo averle offerto e consumato insieme della droga, l’ha costretta a ripetuti rapporti sessuali non consenzienti fino al mattino successivo.

Ma non è finita qui. La mattina successiva la donna è stata scortata fuori casa dal complice 35enne italiano, fatta salire su un’auto e invitata a prelevare denaro per pagare la droga consumata la sera precedente. Ma una volta fuori la donna è scappata rifugiandosi in un bar.

Ha così potuto raccontare tutto ai carabinieri e denunciare il fatto, dopo essere stata portata in ospedale in stato di choc. I carabinieri hanno perquisito la casa dove si era consumato il reato, dove c’era la sola borsa con i documenti della donna. I militari sono comunque risaliti al responsabile e all’affittuario italiano della casa.

Il 31enne è stato così arrestato in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere per sequestro di persona, violenza sessuale e cessione di sostanze stupefacenti. Inoltre è stato denunciato, con il 35enne italiano, per tentata estorsione.