Botte a un trentenne per portargli via orologio e soldi, tre denunciati per rapina

MONTECATINI – Calci e pugni per portargli via un orologio di valore, lo smartphone e il portafoglio. È successo in piena notte a Montecatini ma la Polizia ha individuato i tre presunti responsabili: due sono minorenni.

La vittima è un uomo di 30 anni che aveva segnalato al 112 di aver subito un’aggressione da parte di tre ragazzi che dopo averlo avvicinato minacciosamente lo hanno fatto cadere a terra, percosso con pugni allo stomaco e rapinato derubandolo di un orologio di valore, del telefono cellulare e del contenuto in denaro del proprio portafoglio, pari a 30 euro.

L’episodio è avvenuto in una zona centrale della città, a breve distanza dai locali della movida.

Immediatamente l’equipaggio delle volanti del commissariato si sono portate nella zona segnalata e dopo aver ricostruito insieme alla vittima i fatti accaduti, si è posto alla ricerca dei tre soggetti. Gli accertamenti, attraverso le dichiarazioni fornite da un testimone ed il riscontro delle immagini del sistema di videosorveglianza estrapolate dal circuito cittadino, hanno portato alla compiuta identificazione di due dei tre rapinatori, entrambi di origini tunisine, uno maggiorenne, residente ad Altopascio e l’altro, di minore età.

Nei loro confronti è stata data esecuzione ad una perquisizione personale e locale che ha portato all’immediato rinvenimento e sequestro dell’orologio di valore asportato alla vittima nel corso della rapina, riconsegnato allo stesso.

Un altro dipendente del commissariato, libero dal servizio, ha individuato invece il terzo soggetto che aveva preso parte alla rapina in concorso con gli altri due veniva. Riconosciuto con assoluta certezza, ha spontaneamente ammesso la sua partecipazione all’attività delittuosa.

I tre sono già conosciuti alle forze dell’ordine come autori in più occasioni di reati contro il patrimonio e la persona. Dovranno rispondere del reato di rapina in concorso.