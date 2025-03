Emergenza maltempo, in campo anche 40 militari della guardia di Finanza di Pistoia

Getting your Trinity Audio player ready...

PISTOIA – Anche la Guardia di Finanza in prima fila per l’emergenza maltempo.

Sin dalla serata di giovedì 13 marzo il Comando provinciale di Pistoia ha posto le proprie risorse, sia del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (Sagf) sia territoriali, a disposizione del dispositivo di Protezione Civile, per fronteggiare le criticità causate dall’eccezionale ondata di maltempo che ha investito la Toscana.

La componente Sagf, che ha proiezione operativa ultraregionale ed una capacità d’intervento ad ampio raggio, nei giorni scorsi, è stata impegnata in pattugliamenti volti soprattutto a prestare ausilio alle persone in difficoltà, soprattutto nei territori montani di Abetone Cutigliano, San Marcello Pistoiese, Fiumalbo e Pievepelago, ma anche a monitorare l’insorgenza di potenziali fenomeni di dissesto idro-geologico, sulla montagna pistoiese e modenese.

Altri interventi, svolti a favore del Ccs di Firenze, su attivazione del Comando provinciale di Firenze della Guardia di Finanza, hanno visto le Fiamme Gialle raggiungere e supportare intere famiglie rimaste completamente isolate, a causa di numerose ed ampie frane, nelle frazioni dei Comuni di Vaglia e Borgo San Lorenzo,

Parallelamente, le pattuglie in servizio 117, del Gruppo Pistoia e della compagnia di Montecatini Terme, in concorso con le altre forze di polizia, nell’alveo delle iniziative promosse dal tavolo di lavoro coordinato dalla locale Prefettura, hanno svolto servizi di controllo del territorio finalizzati a garantire sicurezza e supporto alla popolazione pistoiese.

Nel periodo intercorrente tra la sera di giovedì 13 marzo e la giornata di domenica 16 marzo 2025, la Guardia di Finanza di Pistoia ha così messo in campo, a fianco degli altri enti ed istituzioni impegnati ad affrontare la fase acuta dell’allerta metereologica, 30 militari ordinari e 10 militari specializzati Sagf, che hanno concorso alle attività di assistenza e messa in sicurezza della popolazione sul territorio della provincia e di quelle limitrofe, con turnazioni continuative che hanno visto schierate, complessivamente, 14 pattuglie automontate della componente territoriale e 10 del Sagf, queste ultime dotate di automezzi a trazione integrale appositamente attrezzati per le attività di soccorso.