CHIESINA UZZANESE – Ferito con colpi di pistola: giovane in gravi condizioni

Agguato a colpi di arma da fuoco nella scorsa notte.

Un giovane di 29 anni di origine nordafricana è stato ferito con colpi di pistola. L’uomo all’interno di un distributore di carburante in via Livornese di Sotto, in località Capanna, a Chiesina Uzzanese, provincia di Pistoia.

L’uomo, ferito alle gambe, è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale San Jacopo di Pistoia.

Sull’episodio indagano i carabinieri