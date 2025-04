Fiamme in un seminterrato: dieci famiglie evacuate a Pistoia

Getting your Trinity Audio player ready...

PISTOIA – Dieci famiglie evacuate per l’incendio del seminterrato di un condominio a Bottegone.

Una squadra dei vigili del fuoco di Pistoia della sede centrale è intervenuta questa mattina (26 aprile) alle 11,30 circa, per un incendio che ha coinvolto l’area seminterrata di un condominio in via Di Vittorio a Bottegone.

Sul posto erano presenti la polizia locale e i carabinieri. Sono stati attivati i competenti uffici comunali per il ricollocamento una decina di famiglie in quanto gli appartamenti sono stati resi non fruibili poichè l’incendio ha compromesso completamente gli scarichi a servizio del condominio.

Le cause dell’incendio, che ha coinvolto materiale depositato nell’autorimessa, sono in corso di accertamento.

Fortunatamente non risultano persone coinvolte o ferite dall’incendio.