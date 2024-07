Fino a 250 borse di studio dalla Fondazione Caript: aperto il bando da 200mila euro

Getting your Trinity Audio player ready...

PISTOIA – È aperto il nuovo bando di Fondazione Caript per assegnare fino a 250 borse di studio a studenti residenti in provincia di Pistoia che frequentano scuole medie, superiori o università.

Le borse saranno assegnate fino a un importo massimo complessivo di 200mila euro e l’importo di ciascuna è di 600 euro per gli studenti di scuole medie, di 800 euro per quelli delle superiori e di mille euro per chi frequenta l’università.

Per concorrere all’assegnazione di una borsa di studio occorre essere in possesso di certificazione Isee non superiore a 15mila euro. I parametri di merito variano in base al grado di istruzione: per gli studenti delle medie o superiori, bisogna avere superato l’anno scolastico con una votazione minima di 8/10, mentre per i neodiplomati bisogna aver passato l’esame con almeno 80/100. Per gli studenti universitari (in corso o fuori corso) serve una media voti di esame da 27/30 in su.

I contributi saranno assegnati in base a un punteggio in centesimi sul quale peserà per l’80 per cento il criterio del merito e per il 20 per cento quello legato al reddito, e per ogni nucleo familiare potrà essere presentata e assegnata una sola borsa di studio.

L’iniziativa sociale è organizzata dalla Fondazione Caript in collaborazione con le Caritas delle diocesi di Pistoia e di Pescia i cui uffici a Pistoia, Agliana, Montale, Serravalle Pistoiese, Quarrata e Pescia sono a disposizione per dare assistenza nel compilare i moduli per richiedere le borse di studio.

Le domande per concorrere alle borse di studio devono essere presentate entro il 30 agosto attraverso questo sito (sezione bandi e modulistica).

BN